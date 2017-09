Une bière de trop pour le premier ministre australien

Un politicien, un bébé et un évènement public. Voilà une image parfaite pour faire mousser la popularité d'un élu. Mais ajoutez-y un verre de bière, et vous avez plutôt un scandale qui défraie la chronique et choque une partie de la population. Le premier ministre d'Australie en sait quelque chose...

MALCOLM TURNBULL

Le premier ministre d'Australie, Malcolm Turnbull, a publié cette photo sur sa page Facebook samedi dernier alors qu'il assistait à un match de football à Sydney. Il a ajouté le commentaire suivant : « Multitâche au match de football ». Étonnamment, l'image a rapidement suscité de nombreux commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Les grands médias australiens se sont aussi intéressés à « l'affaire ». Le chef libéral, qui s'est dit récemment en faveur du mariage gai, a actuellement un taux de désapprobation de 46 %. « C'est le genre de folie qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré par la suite.

UN BÉBÉSur la photo, Malcolm Turnbull, 62 ans, berçait dans ses bras sa petite-fille, Alice, alors qu'il assistait à un match de football des Swans de Sydney. Il tenait aussi un verre de bière à la main, ce qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Voilà qui est honteux, tenir un enfant dans ses bras avec un verre de bière à la main », a écrit Marg Walker. « Vous vouliez être premier ministre, levez-vous et mettez-vous au travail pour faire fonctionner notre pays », a réagi une autre Australienne en colère.

UN VERRE DE BIÈREPlus de 21 000 personnes avaient réagi à la publication du premier ministre, qui a aussi reçu plus de 2200 commentaires. Malgré plusieurs critiques, Malcolm Turnbull a aussi reçu de nombreux messages d'appui. Le chef de l'opposition officielle, Bill Shorten, l'a défendu sur Twitter. « J'ai trouvé quelque chose sur quoi Malcolm et moi sommes en accord. Ce sont des ordures. Laissons-le être un grand-père. » Pour sa part, le sénateur libéral Matthew Canavan a appuyé son chef en publiant sur Twitter une photo où il tient son enfant dans les bras avec une bouteille de bière à la main.

UN MATCH DE FOOTBALL AUSTRALIENLe premier ministre Turnbull assistait à un match de la demi-finale de la Ligue australienne de football opposant les Swans de Sydney aux Cats de Geelong. Le football australien, ou footy, est joué sur un terrain ovale avec un ballon un peu plus petit que celui utilisé au rugby. C'est l'un des sports les plus populaires en Australie. Au Québec, ce sport est relativement peu connu et pratiqué par une poignée de joueurs amateurs réunis au sein de la Ligue de football australien du Québec. Fait à noter, l'équipe canadienne féminine a remporté la Coupe internationale de football australien en 2014.

Sources : BBC, The Independent, The West Australian, The Sydney Morning Herald