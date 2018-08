Les États-Unis veulent une relation plus forte avec le Brésil, dit Mattis

Faisant une étape à Rio lors d'une tournée latino-américaine, M. Mattis a déclaré à des officiers d'une école militaire que Brasilia et Washington avaient des intérêts communs fondés sur la géographie, la démocratie et la Deuxième Guerre mondiale.

Les États-Unis veulent «une relation plus forte» avec le Brésil, qui passerait par l'utilisation de la base spatiale d'Alcantara, située près de la ligne de l'Équateur, d'où les lancements sont plus efficaces et moins onéreux, les sorties de l'atmosphère étant plus rapides.

Washington et Brasilia négocient depuis les années 2000 une utilisation par les Américains de la base, mais butent sur des questions de propriété intellectuelle des fusées et satellites.

La Chine développe son infrastructure spatiale en Amérique latine, avec une base en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Parallèlement, elle mène une grosse offensive économique et commerciale sur le continent notamment dans les secteurs agricole ou minier.

L'intérêt des États-Unis pour Alcantara «ne tient pas à sa proximité de l'Équateur, un accident heureux de la géographie, mais au fait que nous voulons travailler avec les Brésiliens (...) dont nous partageons les valeurs en politique et les orientations technologiques», a déclaré le secrétaire américain à la Défense.

«D'autres ne peuvent pas raisonnablement en dire autant», a-t-il ajouté, dans une allusion apparente à la Chine.

«Nous voyons l'Amérique latine comme notre voisin. Certains disent que nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Ce n'est certainement pas le cas dans le domaine militaire», a ajouté M. Mattis, dans des commentaires fournis par ailleurs par la cellule de presse du Pentagone.

Le président américain Donald Trump a ordonné en mai la création d'une force spatiale comme sixième branche des forces armées, expliquant que les États-Unis doivent «dominer l'espace» pour se défendre.