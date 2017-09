Séisme historique au Mexique: au moins 35 morts

Les secours se déployaient vendredi dans le sud du Mexique, frappé dans la nuit par le plus fort séisme dans ce pays en un siècle, une secousse d'une magnitude 8,2 qui a fait au moins 35 morts.

Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont renforcé la réglementation en matière de construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes.

En septembre 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts. L'épicentre était situé à environ 400 km, sur la côte Pacifique.

Le Mexique est situé sur un point de rencontre entre cinq plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique.

Le ministre mexicain de l'Éducation Aurelio Nuno a annoncé la fermeture vendredi des écoles dans les États d'Oaxaca et du Chiapas.

Dans la rue, des gens en pyjama, se protégeant du froid avec des couvertures, se massaient sur les trottoirs, alors que les immeubles tremblaient et vacillaient.

«Mon père et mon fils de 14 ans sont seuls là-bas», a dit à l'AFP cette infirmière de 51 ans, dont la maison est située à Salina Cruz, près de Juchitan.

Dans l'État de Tabasco, un enfant est mort dans l'effondrement d'une maison. Un nourrisson qui se trouvait sous assistance respiratoire est lui décédé à cause de la coupure d'électricité provoquée par le séisme.

«Il s'agit du séisme le plus fort en un siècle», a déclaré le président mexicain Enrique Peña Nieto, depuis le centre national de prévention des désastres, alors que le pays s'apprête également à affronter dans la soirée l'ouragan Katia, classé en catégorie 2 sur une échelle de 5, qui devrait frapper l'État de Veracruz.

Le tremblement de terre s'est produit jeudi soir à 23h49 locales, surprenant beaucoup d'habitants dans la nuit et faisant resurgir le traumatisme du séisme de septembre 1985, qui avait fait plus de 10 000 morts.

L'État d'Oaxaca a été le plus affecté par la secousse, avec 25 morts selon le ministre de l'Agriculture José Calzada.

À Mexico, lorsque l'alarme a retenti pour annoncer l'imminence d'un tremblement de terre, plusieurs Mexicains se demandaient s'il y aurait bel et bien une secousse, raconte Diego Rodriguez, résidant de la capitale. «C'est que dans la nuit de mercredi, nous avions eu une fausse alarme. Le gouvernement s'est même excusé par la suite, raconte le jeune homme âgé de 29 ans. Donc on se demandait si c'était encore le cas cette fois-ci.»

Mais dans la nuit du jeudi au vendredi, la menace était bien réelle. La terre a commencé à trembler quelque 30 secondes après que l'alerte ait été donnée vers 23h48. Les gens sont donc tous sortis dans la rue. La secousse s'est toutefois beaucoup moins fait sentir qu'ailleurs au pays. Quelques citadins, parmi les plus vieux, se sentaient nerveux, car ils craignaient de revivre le terrible tremblement de terre survenu dans la ville en 1985. «Les plus jeunes ne semblaient pas trop s'inquiéter, ajoute Diego Rodriguez. Nous sommes restés dehors environ cinq minutes. Comme il faisait froid, tout le monde s'est dépêché à rentrer.»

Vendredi matin, tout fonctionnait normalement dans la capitale.

Valeria Fillio, une étudiante qui vit à Mexico, dit avoir eu très peur de son côté. La jeune femme habite au quatrième étage d'un immeuble situé dans le quartier Reforma. «J'étais déjà endormie depuis 22h et je n'ai pas entendu l'alarme. Ce sont les mouvements des objets qui m'ont réveillé. Je ne trouvais pas la clé pour sortir de chez moi et j'ai commencé à pleurer et à trembler.»

Selon Mme Fillio, plusieurs personnes ont raconté sur Facebook à quel point le tremblement de terre les avaient effrayés. «Mais ce sont les personnes plus âgées qui ont le plus peur, car ils se rappelaient de leur expérience d'il y a quelques années», lors du séisme de 1985.

- Nathaëlle Morissette et Éric-Pierre Champagne