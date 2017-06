Manifestations au Venezuela: 75e mort en trois mois

Le jeune homme a été mortellement blessé dans le quartier d'Altamira, dans l'est de la capitale vénézuélienne, a précisé le ministère public, sans dire le type d'arme en cause ni désigner de responsable. Selon Jose Manuel Olivares, médecin et député de l'opposition, le tir serait venu d'un membre de la Garde Nationale.

Lors d'une conférence de presse devant la presse étrangère jeudi, le président vénézuélien Nicolas Maduro a pourtant répété que l'usage d'armes à feu était «interdit» par les forces de l'ordre pour contrôler les manifestations.

Mardi, au lendemain de la mort d'un adolescent de 17 ans tué par balles par des membres de la Garde Nationale, M. Maduro avait limogé le commandant de cette force antiémeute.

Les manifestations de jeudi à travers le Venezuela avaient pour but de soutenir Luisa Ortega, la procureure générale, menacée d'un procès pour «traîtrise» après avoir notamment critiqué l'assemblée constituante mise en place par le président Maduro, assemblée censée selon celui-ci mettre fin aux «violences» et permettre «le miracle économique» qui verra le pays se redresser.

L'OEA interdite de séjour

Considérée comme la nouvelle «leader de l'opposition» par le président Maduro, Mme Ortega a jugé ce projet de constituante dangereux pour la démocratie, estimant qu'il allait «détruire l'héritage» de l'ex-président Chavez, décédé en 2013 après avoir dirigé le pays depuis 1999.

Dans une lettre remise à l'Organisation des États américains (OEA) et publiée mercredi, signée par Mgr Bernardito Auza, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations unies, le Vatican avait aussi estimé que cette assemblée constituante mettait en péril la démocratie dans le pays.

Malgré ces nouvelles manifestations, Nicolas Maduro a continué jeudi à désigner des candidats pour les 545 postes de cette future constituante dont l'élection est prévue le 30 juillet.

Il a ainsi annoncé les candidatures de son épouse Cilia Flores, de Diosdado Cabello, le N.2 du PSUV, le parti au pouvoir, de la ministre des Affaires étrangères Delcy Rodriguez, et de Adan Chavez, frère du président Hugo Chavez, mort en 2013.

Parallèlement, M. Maduro a promis, toujours devant la presse étrangère, que «plus jamais» un représentant de l'OEA ne mettra les pieds sur le sol vénézuélien. Mercredi, au dernier jour de leur 47e assemblée générale à Cancún, au Mexique, les pays de l'OEA avaient échoué à voter une résolution commune sur la crise politique au Venezuela, malgré la pression des États-Unis.