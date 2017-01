La Presse en Haïti: le vaccin de la controverse

L'organisme a envoyé d'urgence 1 million de doses dans le sud du pays, au début du mois de novembre. Alors qu'il est recommandé d'administrer deux doses par personne pour que le vaccin atteigne son plein niveau d'efficacité, l'OMS a décidé de ne donner qu'une seule dose « pour immuniser un plus grand nombre de personnes, mais sur une durée plus courte », lit-on dans un communiqué diffusé par l'ONU.

« Certains groupes pensent que la chose la plus importante est la vaccination, mais d'autres vous diront qu'elle est coûteuse et qu'il est très difficile de vacciner tout le monde. Et que de toute manière, on ne se débarrasse pas de la source de la maladie. Ça ne fait que rendre les gens immunisés » explique M. Alston, joint à New York.

Parmi ces groupes, des ONG, des agences de l'ONU, le gouvernement haïtien et des médecins et experts locaux. Et tout le monde fait un peu à sa tête.

« Nous disposions de 1 million de doses provenant de la réserve de choléra, c'était ça le financement que nous avions. Nous avons estimé que le mieux était d'offrir une couverture maximale et d'accepter de ne pas avoir une efficacité maximale, compte tenu du risque que l'épidémie s'aggrave après l'ouragan. Bien sûr, nous n'avions pas de données épidémiologiques claires sur l'efficacité d'une dose unique [le vaccin est nouveau], mais d'après d'autres données provenant d'autres vaccins, nous croyons qu'une dose offre au moins 50 % d'efficacité et que la deuxième dose protège à 65 %. »

Quelques jours plus tôt, 10 médecins et experts en santé publique ont signé une lettre ouverte pour dénoncer la campagne de l'OMS, demandant que les gens reçoivent deux doses. Ils déploraient aussi que l'argent investi - plusieurs millions de dollars - n'ait pas été utilisé dans « l'amélioration des structures de soins primaires et des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement ».

Une déclaration qui fait bondir le Dr Jean Mydo Julien. Il nous accueille dans son bureau de l'hôpital de Fontaine, qu'il administre dans le bidonville de Cité Soleil, à Port-au-Prince. « La solution est infrastructurelle. Il faut donner accès à de l'eau potable. Mais ça coûte cher. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. »

Le médecin s'emballe. « Est-ce qu'on peut mettre un prix sur la vie d'une personne ? Sur la santé d'une collectivité ? Ça coûte trop cher parce que le choléra est en Haïti. Si c'était à New York ou à Paris, on verrait les choses différemment. »

D'autres encore estiment que la priorité est d'installer des latrines, puisque le choléra se transmet par les selles. Le quart de la population fait ses besoins à l'air libre (41 % dans les zones rurales), selon des chiffres de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Trois habitants sur quatre ont un accès limité ou nul à des toilettes.

Quelle est la meilleure solution, alors ? Pour répondre, Philip Alston se base sur les conclusions d'experts locaux. En Haïti, on l'appelle simplement le « programme d'éradication ».

« C'est essentiellement une réponse rapide où, dès qu'il y a une flambée, des gens sont immédiatement envoyés à cet endroit et où on prend toutes les mesures possibles pour éliminer la source. Et on recommence. Et encore. »

« Évidemment, ça n'améliore pas l'état des infrastructures. Mais on se débarrasse du choléra, dit M. Alston. Un des problèmes est de confondre ces deux choses. D'une part, on veut se débarrasser du choléra, et de l'autre, on veut que les Haïtiens aient de l'eau propre. Les deux devraient être séparés, sinon le défi est trop grand. »

N'allez pas dire ça à ceux qui n'ont ni eau ni toilette.

Comme les résidants de Radio-Commerce, dernier camp de réfugiés du tremblement de terre de 2010.

Devant nous, quelques centaines de cabanes en contreplaqué, cordées à un ou deux mètres les unes des autres. Des tentes rapiécées avec des bâches de plastique aux couleurs de différentes ONG. D'étroites ruelles en terre battue, défigurées par de profonds sillons pleins de boue et de détritus. Un peu plus de 350 familles vivent ici, en plein coeur de Cité Soleil. Nous sommes chez les plus pauvres des pauvres, dans un terreau particulièrement fertile à la propagation du choléra.

Il n'y a pas d'eau courante. Pas d'électricité. Pas d'égouts. Pas de toilettes dans les maisons.

Dès qu'il pleut, une mare d'eau stagnante et contaminée où se ramassent les déchets des quartiers voisins déborde jusque dans les maisons.

Les 3500 résidants partagent quelques dizaines de toilettes publiques, dont plusieurs sont devenues inutilisables parce que les fosses sont pleines.

« Si on ne les vide pas, il va y avoir des problèmes de santé. Il y a des risques de débordement, les gens font leurs besoins dehors, il y en a qui ont des infections à cause de l'insalubrité », note Aronce Ferdilus, chef de projet pour Oxfam-Québec dans Cité Soleil. Il souhaite faire construire d'autres blocs sanitaires, mais il attend une autorisation gouvernementale qui tarde à venir. « On ne peut pas attendre indéfiniment. Ça pourrait mal finir. »

Oxfam mène un projet commun avec Médecins du monde Canada dans Radio-Commerce. Les deux ONG fournissent notamment un accès à de l'eau potable et des soins de santé primaires par l'entremise d'un agent de santé communautaire.

C'est Romain Roosevelt qui joue ce rôle dans le camp. Il y habite depuis le séisme et il connaît tout le monde. Depuis Matthew, il ne dort presque pas.

« Les gens viennent me réveiller la nuit pour avoir mon aide parce qu'ils sont malades. On a eu 11 malades du choléra la semaine dernière. Heureusement, on a sauvé tout le monde. »

Pour débarrasser sa collectivité de la maladie, Romain a un plan. Un plan simple, mais irréalisable. « Le plus gros problème ici, c'est l'étang. L'eau est mauvaise. Elle nous rend malades. J'aimerais le vider et y faire un jardin. »

Il rêve de planter du riz, des roseaux, du bambou et des lilas. Des plantes idéales pour un milieu humide.

Il y rêve, mais il n'y croit pas.

« Nous n'avons rien dans nos mains. »