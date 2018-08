L'auteur d'un livre sur un cercle pédophile sous l'apartheid trouvé mort

Netwerk24, via News24

Mark Minnie, 58 ans, a été trouvé lundi soir mort avec une blessure par balle à la tête derrière un buisson d'une ferme d'un ami dans la province d'Eastern Cape.

Dans son livre The Lost Boys of Bird Island (Les garçons perdus de Bird Island), sorti au début du mois, Minnie raconte que le très puissant ministre de la Défense de l'époque, Magnus Malan, considéré comme le numéro 2 du régime, ainsi que trois autres ministres et un riche homme d'affaires kidnappaient des jeunes dans les rues, les emmenaient par hélicoptère de l'armée sur l'île Bird, au large de Port Elizabeth, où ils abusaient d'eux sexuellement.

Magnus Malan est décédé en 2011.

Minnie, qui habitait en Chine où il enseignait, était en Afrique du Sud pour le lancement du livre, écrit avec le journaliste d'enquête Chris Steyn.

Minnie et Steyn ont reçu des menaces de mort et vivaient dans l'angoisse depuis la sortie du livre, selon des médias locaux.

Un des ministres ayant participé au cercle, et dont le nom n'est pas cité dans le livre, est vivant, selon les médias locaux.

La police a ouvert une enquête, selon Priscilla Naidu, porte-parole de la police à Port-Elizabeth, assurant qu'une « arme à feu » et une « lettre d'adieu » avaient été retrouvées près du corps. Un communiqué de la police précise qu'elle ne pensait pas à un « acte suspect » pour le moment.

Les éditeurs du livre se sont dits « choqués et attristés » sur Twitter, soulignant que Minnie était passionné « par son travail, comme policier, comme enseignant et comme écrivain ».