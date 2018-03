Les ours polaires ont déjà amorcé leur migration vers le Grand Nord

La Presse Canadienne

ST. ANTHONY, T.-N.-L.

Les ours polaires de la côte est ont amorcé plus tôt que prévu leur lente migration annuelle vers le Grand Nord, et malgré de nombreux signalements inquiets à la police, cette marche vers le pôle s'est déroulée jusqu'ici sans trop de dommages - mis à part une motoneige et un spa quelque peu malmenés.