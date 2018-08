Ouragans: l'année record de Katrina risque peu d'être dépassée

TAUX DE FORMATION

En 2005, le Centre national des ouragans des États-Unis a épuisé les lettres de l'alphabet normalement utilisées pour nommer les tempêtes tropicales et a dû recourir à des lettres grecques comme alpha et bêta pour les six dernières tempêtes de l'année. Le record de 28 tempêtes tropicales, dont 15 ouragans, ne risque pas d'être dépassé, selon Rick Walsh, climatologue à l'Université de Melbourne, en Australie, auteur principal de l'étude publiée hier après-midi dans la revue Science Advances. « Nous approchons de la limite du taux de formation des ouragans dans l'Atlantique Nord, explique M. Walsh. Nous avons pris les données météorologiques et nous les avons utilisées dans plusieurs modèles de simulation climatologique à long terme, sur un horizon de 1000 ans. La physique de la formation des ouragans est mal connue, mais on a une bonne idée des limites de ses déterminants statistiques. » Il y a seulement 3,5 % de probabilités qu'une autre année connaisse plus de tempêtes tropicales que 2005, selon l'étude.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L'impact du réchauffement de la planète sur le nombre d'ouragans est encore incertain, selon M. Walsh, qui a travaillé avec des collègues européens et d'autres de l'Initiative de prédiction du risque d'ouragans aux Bermudes. « On ne sait pas s'il y en aura plus ou moins, ou si la variation sera sur le plan du nombre d'ouragans intenses ou de tempêtes tropicales n'atteignant pas le seuil d'ouragan. Mais même en faisant l'hypothèse que le nombre moyen d'ouragans va augmenter, il y a une limite à la capacité de formation d'ouragans dans l'Atlantique Nord. La saison 2005 semble être une limite maximale. »

LES TYPHONS

Le climatologue australien veut maintenant voir si l'intensité moyenne des ouragans en 2005 était aussi un maximum, et faire le même type d'analyses pour les typhons du Pacifique. « Il faudra adapter le calcul pour tenir compte de la superficie plus grande du Pacifique, mais ça devrait être possible. »

LA SAISON 2018 JUSQU'À MAINTENANT

L'an dernier, il y a eu « seulement » 17 tempêtes tropicales, dont 10 ouragans, mais ces derniers ont été particulièrement dévastateurs, ce qui place l'année 2017 au premier rang sur le plan des pertes économiques. Cette année devrait être plus calme, selon des prévisions diffusées au début du mois d'août par l'Équipe de météorologie tropicale de l'Université d'État du Colorado : 12 tempêtes tropicales, dont cinq ouragans et seulement un ouragan de force supérieure à 3.

TOP 5 DU NOMBRE DE TEMPÊTES

2005 : 28, dont 15 ouragans

1933 : 20, dont 11 ouragans

2010 : 19, dont 12 ouragans

1995 : 19, dont 11 ouragans

1887 : 19, dont 11 ouragans

TOP 5 DES DOMMAGES LIÉS AUX OURAGANS

2017 : 215 milliards US

1893 : 186 milliards US

2005 : 151 milliards US

1928 : 98 milliards US

1960 : 92 milliards US

TOP 5 DES MORTS ATTRIBUABLES AUX OURAGANS

1998 : de 12 000 à 15 000 morts

1900 : de 6000 à 12 000 morts

1974 : de 8000 à 8500 morts

1963 : de 7000 à 7500 morts

1893 : de 3000 à 6000 morts

Sources : NOAA, Federal Reserve, Munich Re