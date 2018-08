Climat: la démission de Nicolas Hulot ne changera rien, dit Catherine McKenna

M. Hulot a pris tout le monde par surprise lundi en annonçant sa démission en direct à la radio. Il a affirmé que le gouvernement français n'était pas à la hauteur en matière de lutte contre les changements climatiques et qu'il en avait assez de s'«accommoder des petits pas», alors que «la planète devient une étuve».

La démission fracassante de M. Hulot a porté un coup à la crédibilité du président français Emmanuel Macron en matière de lutte contre les changements climatiques.

Mme McKenna, qui a travaillé de près avec lui durant plus d'un an, trouve que sa décision est «dommage», mais elle ajoute du même souffle que le Canada continuera de travailler de près avec la France.

Depuis 2015, 195 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en signant l'Accord de Paris sur le climat pour limiter la hausse de température de la planète sous la barre des 2 degrés Celcius.