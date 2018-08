 Les écologistes craignent un retour de l'amiante aux États-Unis 

Agrandir

Les géologues Brenda Buck et Rodney Metcalf extraient des échantillons d'amiante près de Nelson, au Nevada, en 2015. Le produit cancérigène n'est plus exploité aux États-Unis depuis 2002, mais des écologistes craignent que des lois plus souples permettent son retour.

Photo Isaac Brekken, The New York archives Times