Vague de froid: Trump se moque du réchauffement climatique

«Dans l'est, cela pourrait être la veille du jour de l'an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer DES TRILLIONS DE DOLLARS pour s'en protéger. Couvrez-vous!», a tweeté le président américain .

Ce tweet a déclenché une avalanche de réactions d'internautes et de scientifiques tentant d'expliquer le changement climatique au président américain.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 2017 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée sur l'ensemble de la planète.

Après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat estimant qu'il détruirait des emplois industriels.

L'administration Trump a également retiré le changement climatique de la liste «des menaces» pour les États-Unis et relancé l'exploitation du charbon et des réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées.