Maggie Gyllenhaal et le foulard de Taylor Swift

De passage sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live d'Andy Cohen, la comédienne Maggie Gyllenhaal pensait parler de son personnage dans la nouvelle série The Deuce de HBO, mais elle s'est retrouvée à devoir discuter d'un mystérieux foulard qui aurait été laissé chez elle par Taylor Swift alors que cette dernière fréquentait son frère, Jake Gyllenhaal.

Une rumeur qui tient sa source de la chanson de Taylor Swift All Too Well, tirée de l'album Red, où la chanteuse lance: «J'ai laissé mon foulard dans la maison de ta soeur, et tu l'as encore aujourd'hui dans ton tiroir.»

Amusée par la question, Maggie Gyllenhaal a avoué que ce n'était pas la première fois qu'on lui parlait de ce fameux foulard, mais qu'elle n'avait encore jamais compris de quoi il était question.