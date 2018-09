Judi Dench contre le retrait de Kevin Spacey dans un film

La célèbre actrice britannique a déclaré ne pouvoir «d'aucune manière approuver le fait que, quoi qu'il ait fait, vous commenciez alors à le couper de films».

Kevin Spacey a été effacé du long métrage All the Money in the World l'année dernière, et remplacé par Christopher Plummer après des accusations de harcèlement sexuel à son encontre.

Judi Dench a soutenu au Festival international du film de Saint-Sébastien, en Espagne, que Kevin Spacey «est et était un acteur formidable».

L'actrice âgée de 83 ans a ajouté: «Allons-nous maintenant remonter l'histoire et effacer tous ceux qui se sont mal comportés, qui ont enfreint la loi ou qui ont commis un délit quelconque ?»