Le Cinéma Moderne ouvre ses portes

André Duchesne

La Presse La Presse

Un tout nouveau cinéma qui présentera des films indépendants a ouvert ses portes, hier, à Montréal. Trois ans après un premier sondage pour tâter l'intérêt dans le milieu et plus de six mois après l'ouverture d'une page Facebook à son nom, le Cinéma Moderne a allumé ses projecteurs pour la première fois avec Estiu 1993 de Carla Simon et Borg vs. McEnroe de Janus Metz.