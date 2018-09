Traitement royal pour Netflix au Festival de Toronto

Photo Evan Agostini, Associated Press

Tous ceux qui étaient là en 2010, l'année où le TIFF fut lancé par Score: A Hockey Musical (une comédie musicale avec des hockeyeurs qui chantent), se souviennent encore des frissons d'horreur qui leur ont parcouru l'échine à la vue de ce film aujourd'hui psychotronique. Ce jour-là, la tradition de la soirée d'ouverture obligatoirement canadienne fut enterrée à tout jamais. Cela n'a pas facilité la tâche des sélectionneurs pour autant.

Il suffit de dresser la liste des films que le TIFF a choisis pour lancer son festival au cours des dernières années (voir plus bas) pour se rendre compte à quel point l'exercice ne relève pas du tout de l'évidence. Manque de pot, l'année où un film réunissait vraiment toutes les qualités du film d'ouverture idéal pour Toronto, il s'adonne qu'il n'a pas obtenu l'accueil escompté. Réalisé par Jean-Marc Vallée, Demolition, qui a ouvert le TIFF il y a trois ans, était une production américaine mettant en vedette Jake Gyllenhaal. Les planètes ne pouvaient être mieux alignées et pourtant, parmi les films américains réalisés par le cinéaste québécois, Demolition a eu la plus faible résonance.

L'an dernier, Borg/McEnroe est aussi passé sous le radar. Il n'est même jamais sorti en salles au Québec.

L'avenir nous dira si Outlaw King s'inscrira dans la mémoire festivalière du TIFF, mais il a assurément lancé cette 43e édition sur une bonne note.

Les films d'ouverture du TIFF des 10 dernières années

> 2008: Passchendaele, de Paul Gross

> 2009: Creation, de Jon Amiel

> 2010: Score: A Hockey Musical, de Michael McGowan

> 2011: From the Sky Down, de Davis Guggenheim

> 2012: Looper, de Rian Johnson

> 2013: The Fifth Estate, de Bill Condon

> 2014: The Judge, de David Dobkin

> 2015: Demolition, de Jean-Marc Vallée

> 2016: The Magnificent Seven, d'Antoine Fuqua

> 2017: Borg/McEnroe, de Janus Metz