La distribution de Mafia Inc. dévoilée

Outre Marc-André Grondin, dont la présence dans le nouveau film de Daniel Grou (Podz) a été dévoilée il y a quelques semaines, Mafia inc. mettra en vedette l'acteur et cinéaste italien Sergio Castellito (Va savoir, La grande citrouille), Mylène Mackay et Gilbert Sicotte.

Le réalisateur de L'affaire Dumont commencera mardi prochain le tournage de son sixième long métrage, dont le scénario, librement inspiré du livre qu'ont publié André Noël et André Cédilot en 2010, a été écrit par Sylvain Guy.

On compterait dans ce film plus de 50 personnages. Produit par les sociétés Attraction Images (Pieds nus dans l'aube) et Caramel Films (La Bolduc), Mafia Inc. sera distribué à la fin de l'année prochaine par Films Séville. - Marc-André Lussier