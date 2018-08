Hubert Lenoir signera la musique du prochain film d'Anne Émond

Le film raconte l'histoire d'une adolescente (interprétée par Alexane Jamieson) qui, à la fin de la deuxième secondaire, se défend avec aplomb contre les sarcasmes de son entourage visant ses rondeurs. Pour Anne Émond, la musique d'Hubert Lenoir colle parfaitement au scénario comme à l'esprit du long métrage.

« J'ai commencé à écouter Hubert Lenoir en février dernier, se souvient la réalisatrice. J'étais en Irlande, j'avais la nostalgie du Québec et je suis allée écouter ce qui se faisait sur YouTube. Je suis tombée sur le clip Recommencer d'Hubert Lenoir. Je me suis dit que c'était la musique du générique de Jeune Juliette. Au-delà de ça, le producteur Sylvain Corbeil et moi nous sommes dit que la musique de son album Darlène était parfaitement dans le même ton que le film. C'est extrêmement rafraîchissant, libre et jeune. Ça va parfaitement avec ce qu'on essaie de dire. »

La cinéaste, qui en est à son quatrième long métrage après Nuit #1, Les êtres chers et Nelly, indique que Lenoir était beaucoup moins connu en février dernier. Quelques semaines plus tard, sa carrière explosait.

« On lui a mis le grappin dessus et offert d'écrire la musique du film avant qu'il ne soit trop en demande. »

- La cinéaste Anne Émond

Alexane Jamieson dans le rôle-titre

Après un long processus de sélection, Anne Émond a choisi Alexane Jamieson (Ruptures III, Les rois mongols, 30 vies), 15 ans, pour interpréter Juliette. « Nous l'avons retenue pour son côté lumineux et attachant, défend-elle. Ça prend une grande force de caractère pour jouer le personnage de Juliette, car elle se fait traiter, dans certaines scènes, de grosse torche ou d'éléphant devant tout le monde. D'autant plus qu'à l'adolescence, on est très vulnérable par rapport à l'apparence. Ça nous prenait donc une jeune fille qui assume le rôle et avait envie de le défendre. Alexane avait le talent et la force nécessaires. »

En cherchant son personnage principal, la réalisatrice, qui a elle-même été plus ronde que les gens de son entourage à l'adolescence, a vite constaté comment la question de l'apparence était présente partout. « Dès le début, nous avons été confrontés à la façon dont fonctionne la société, dit-elle. Dans les agences de casting pour enfants, il n'y avait pratiquement que des petites filles toutes minces et qui correspondent aux standards de beauté. Très peu sont plus enveloppées. »

Autour d'Alexane Jamieson, la distribution comprendra Léane Désilets, Robin Aubert, Gabriel Beaudet, Sandra Dumaresq, Stéphane Crête, Antoine Desrochers, Tatiana Zinga Botao et Karl Farah. Film d'adolescents oblige, une bonne partie de l'histoire est campée dans le milieu scolaire. Quelque 650 figurants participeront aussi à différentes scènes tournées dans le Grand Montréal.

En dépit de la délicatesse du sujet, Anne Émond indique qu'il s'agit, et de loin, de son film le plus léger, le plus drôle, le plus rafraîchissant.

« Juliette fait de l'embonpoint et se fait un peu niaiser avec ça. Mais pour elle, ce n'est pas la fin du monde. Elle a une super personnalité et se défend très bien face à ceux qui l'écoeurent. Elle sait leur répondre ! »

- Anne Émond

Sylvain Corbeil, producteur de Metafilms, se réjouit de son côté d'une troisième collaboration avec Anne Émond. Entre les deux parties, le courant passe. « Nous avons la même passion pour le médium et nous ne prenons pas à la légère le geste de tourner, dit-il. On trouve que c'est un geste signifiant et important. Pour nous à titre d'expérience personnelle, mais surtout pour ce qu'on apporte à la société. Les artistes, à mon avis, sont toujours en dialogue avec la société dans laquelle ils évoluent et c'est bien qu'ils essaient de changer les choses qui méritent de l'être. Comme dans ce film. »

Doté d'un budget de 2,8 millions et distribué par Maison 4:3, le film sortira en 2019. Le tournage se terminera le 27 septembre.