Kim Lévesque-Lizotte est enceinte

En couple avec Éric Bruneau depuis cinq ans, l'humoriste et auteure de la série Les Simone lui a écrit ce message: «L'aspect vertigineux de te savoir dans ma vie pour toujours m'emplit de joie. La réalisation d'enfanter par simple désir amoureux me réjouit à chaque seconde qui passe. Je ne voulais pas d'enfant par simple désir de me reproduire. Je voulais un enfant de nous. Un être que je chérirai autant que j'ai chéri mon amour pour toi», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.