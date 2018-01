Réseaux sociaux: quand les artistes font de la pub

Une entreprise peut conclure différents types d'ententes avec un influenceur. Il y a des échanges, comme le font Kanuk ou Transat, qui offrent un produit ou des rabais en échange d'une publication. De nombreuses personnalités québécoises font par ailleurs des partenariats avec des concessionnaires; elles profitent alors gratuitement de la location d'une voiture contre quelques publications par année.

Les ententes ponctuelles sont très répandues. L'animatrice Valérie Roberts demande par exemple 1000 $ pour un «partage» sur ses réseaux sociaux. Quant à l'humoriste Jay Du Temple, il affirme avoir déjà reçu une offre de 6000 $ pour trois publications sur un même produit, qu'il a refusée.

Et les influenceurs reçoivent fréquemment des cadeaux non sollicités de la part d'entreprises qui espèrent qu'ils en feront la promotion auprès de leur communauté.

Tout savoir sur les influenceurs

Quelles personnalités sont susceptibles d'éveiller l'intérêt des agences de publicité et des entreprises? Des vedettes, youtubeurs et blogueurs qui sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. «Mais plus que le nombre de followers, nous regardons le nombre de commentaires sous les publications. C'est là qu'on voit si la personne suscite un véritable intérêt», explique Franceska Dion, présidente et fondatrice de l'agence FDM.

La majorité des intervenants s'entendent sur un point: l'influenceur doit réellement aimer le produit ou le service dont il fait la promotion. «Si ce n'est pas senti, le public s'aperçoit tout de suite que c'est du placement», avance la présidente fondatrice de Bicom, Vicky Boudreau, qui se spécialise notamment dans le marketing d'influence.

Pour former de bonnes alliances, les influenceurs sont scrutés à la loupe par les agences de marketing. Est-ce que la personne est mariée, célibataire, végétarienne, propriétaire d'un chalet, voyage dans des tout-inclus, a des animaux ou attend un enfant? Le but est d'en savoir le plus possible sur elle pour lui proposer des produits qu'elle appréciera.

«J'ai des employés qui ne font que ça, surveiller les faits et gestes d'influenceurs. Ça pourrait vous faire peur si vous saviez tout ce que nous savons sur eux... Nous sommes des Columbo du web!», indique Franceska Dion, présidente et fondatrice de l'agence FDM.

Le phénomène connaît une telle expansion que même le Collège des médecins du Québec a transmis à ses membres un message intitulé «Gare au marketing d'influence!», dans lequel il rappelle qu'aucun médecin ne doit accorder d'avantage, de commission ou de ristourne à un patient. «Le fait d'offrir des soins médicaux gratuitement à ces influenceurs en échange d'une visibilité est un avantage qui est proscrit, et ce, dans tous les domaines de la médecine», peut-on lire dans le communiqué envoyé en novembre dernier.