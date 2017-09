Meghan Markle parle enfin du prince Harry: «Nous sommes amoureux»

«Nous avons commencé à sortir ensemble discrètement pendant six mois avant que ça arrive dans la presse et je travaillais pendant tout ce temps, alors la seule chose qui a changé fut la perception des gens», a-t-elle précisé.

Harry, qui aura 33 ans dans quelques jours, avait admis publiquement leur relation dès novembre, quatre mois seulement après leur rencontre.

«Rien n'a changé chez moi. Je suis toujours la même personne», a ajouté la native de Los Angeles, qui dit ne jamais s'être laissée définir par ses relations.

Elle a toutefois reconnu qu'être la petite amie d'une des personnalités les plus scrutées de la planète n'était pas sans difficultés et que «certains jours, ça semble plus dur que d'autres». «Mais j'ai toujours ce système de soutien autour de moi et, bien sûr, celui de mon petit ami».

Petit-fils de la reine Elizabeth II, fils cadet du Prince Charles et de la défunte princesse Diana, Harry est cinquième dans l'ordre de succession au trône.

L'annonce de la romance princière avait déclenché une frénésie chez les paparazzi et dans la presse «people», au point que le prince avait publié une déclaration furieuse en novembre pour dénoncer «le harcèlement» de sa petite amie, dont la mère est noire et le père blanc.

La presse à scandales avait rapidement souligné que la comédienne, de trois ans l'aînée de Harry, était divorcée d'un producteur américain avec lequel elle a été mariée de 2011 à 2013.

Celle qui incarne une avocate dans Suits assure faire fi de tout ce tumulte, et ne lire ni les articles sur sa vie privée, ni ceux sur sa carrière.