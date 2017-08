Kim Kardashian pose en Jackie Kennedy

Kim Kardashian et sa fille North West font la une du plus récent numéro du magazine américain Interview.

On y retrouve la vedette de la téléréalité Keeping Up with the Kardashians portant un tailleur cintré blanc et des gants satinés, empruntant le style de Jackie Kennedy le temps d'une séance de photos sous la lentille de Kevin Klein.

Le magazine a baptisé pour l'occasion Kim Kardashian «la nouvelle première dame des États-Unis», un clin d'oeil à son mari, le rappeur Kanye West, qui avait annoncé en 2015 qu'il souhaitait se présenter à l'élection présidentielle de 2020, mais aussi au titre de la une du magazine Cosmopolitan qui avait désigné les Kardashian comme «la première famille d'Amérique».