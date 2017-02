Beyoncé bat un record sur Instagram

Entourée de fleurs et recouverte d'un long et fin voile vert, «Queen Bey» montre son ventre rond sur la photo.La photo lui a valu le record de la publication la plus aimée sur Instagram, avec plus de 8 millions de mentions «j'aime».

Beyoncé a obtenu plus de 4 millions de «j'aime» au cours des deux premières heures suivant la publication de la photo.

Il lui aura fallu sept heures pour dépasser le record de la pop star Selena Gomez, qui avait accumulé 6,3 millions de «j'aime» avec une photo d'elle montrant une bouteille de Coca-Cola et les paroles d'une de ses chansons, You're the Spark.

D'autres photos de la superstar enceinte sont affichées sur son site web, incluant une photo de sa fille de 5 ans, Blue Ivy, embrassant son ventre.