 Inconduites sexuelles dans les milieux culturels: un guichet unique pour porter plainte 

Émilie Côté

La Presse La Presse Suivre @emicote

Une affiche qui sera placardée sur tous les plateaux de tournage est prête depuis vendredi, alors qu'un guichet unique venant en aide aux victimes d'inconduite sexuelle, L'Aparté, vient tout juste d'entrer en fonction. Deux actions qu'ont prises une quarantaine d'organismes et d'associations professionnelles artistiques du Québec pour contrer les inconduites sexuelles et le harcèlement psychologique, un an après le début du mouvement #moiaussi.