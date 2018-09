Un an depuis #moiaussi: la contestation dans les oeuvres

La scène de sexe non consenti dans Les Simone

Dans la dernière saison de la série Les Simone, la scène où Maxim (Anne-Élisabeth Bossé) est victime d'une relation sexuelle non consentie avec son professeur de sciences politiques Clément (Normand Daneau) est celle dont on a le plus parlé à l'auteure Kim Lizotte. Si elle l'a écrite après l'affaire Jian Ghomeshi et le témoignage d'Alice Paquet (impliquant le député Gerry Sklavounos, visé par des allégations d'inconduite sexuelle, mais pas accusé), elle a été diffusée en plein mouvement #moiaussi. Kim Lizotte a voulu montrer à l'écran que les hommes qui s'engagent dans des rapports sans consentement sont conscients de leur geste, mais qu'ils ne vivent pas de culpabilité comme leurs victimes.

Le cabaret d'humour F*ck la culture du viol

Le premier cabaret d'humour F*ck la culture du viol, animé par Richardson Zéphir et Judith Lussier, a eu lieu quelques jours après que le mouvement #moiaussi eut éclaté en octobre 2017. La preuve qu'il est possible de faire des blagues sur la question de la violence sexuelle tout en la dénonçant. Depuis, l'événement a eu quatre éditions. Léa Strélinski, Christine Morency, Rosalie Vaillancourt et Catherine Ethier ont notamment pris part à celle tenue dans le cadre Grand Montréal Comédie Fest, le 12 juillet dernier.