Prix du gestionnaire culturel: deux lauréats ex aequo

Au pluriel, car Pierre Des Marais et Pierre Fortier se partagent le prix ex aequo. Le premier est directeur général et artistique de Danse Danse et le second, directeur général et artistique du Festival international de la chanson de Granby.

M. Des Marais s'est distingué pour sa longue carrière consacrée à la création et à la diffusion de la danse contemporaine.

M. Fortier s'est démarqué par sa réussite à propulser le Festival de la chanson de Granby vers de «nouveaux sommets».