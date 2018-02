L'acteur Jeremy London arrêté pour violence conjugale

La porte-parole du bureau du shérif du comté de Jackson, Marcia Hill, a confirmé au Sun Herald que Jeremy London avait été arrêté après une querelle avec sa femme, Juliet London.

L'acteur a été arrêté vendredi, puis libéré en soirée après avoir payé une caution de 2500 $.

L'incident a d'abord été rapporté par le site TMZ. Un représentant de Jeremy London, Dominic Friesen, a déclaré au site qu'il s'agissait d'une affaire privée.

On ignore pour le moment si Jeremy London a retenu les services d'un avocat.

L'acteur a également joué dans les séries télévisées Party of Five (La vie à cinq) et Journey to the Center of the Earth.