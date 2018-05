Jesuslesfilles: sermon de la troisième Cène ***1/2

À table au sermon de la troisième Cène (redoutable sermon!), Jesuslesfilles se compose du guitariste et chanteur Martin Blackburn (membre originel et parolier du band), de la chanteuse Yuki Berthiaume (aussi d'I.D.A.L.G.), du guitariste Philippe Hamelin, du bassiste Guillaume Chiasson (Ponctuation et Solids) et du batteur Benoit Poirier (autre membre originel).

Le claviériste Thomas Augustin (Malajube) a aussi contribué et c'est idem pour le saxophoniste Christophe Lamarche-Ledoux (Chocolat, Organ Mood).

L'épais brouillard du mix est une gracieuseté de Jean-Michel Coutu (I.D.A.L.G.), aussi coréalisateur de Daniel aux côtés de Martin Blackburn. À l'évidence, malgré les accroches mélodiques, on n'est pas dans la chanson à texte...

Pas évident de trouver le sens de ces mots perdus dans ce maelström de distorsion... À force d'écouter, on y discerne des poèmes sommaires sur des thèmes sommaires. Voyez ces quelques titres: Daniel, Soleil, Hôpital, Solitaire, Motocycle, Vilaine, Téléroman, Parasol...

On retient d'abord Trop demander, un vrai tube rock dont le groove est assorti d'une irrésistible modulation harmonique. On en veut d'autres !

* * * 1/2

GARAGE, PUNK, NOISE POP. Jesuslesfilles. Daniel. Bonsound.