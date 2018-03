 Pink annule son concert prévu vendredi au Centre Bell 

« Notre famille entière se bat depuis deux semaines avec un terrible virus grippal », écrit l'interprète du succès What about us. « J'ai combattu ce virus pendant mes récents concerts parce que je sais que reporter un spectacle ça craint. Je suis vraiment désolé, mais je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter cette décision ».

Pink promet de revenir à Montréal, mais aucune date n'est pour le moment avancée.

La populaire chanteuse devait s'arrêter dans la métropole dans le cadre de sa tournée Beautiful trauma.