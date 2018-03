 Ringo Star fait Chevalier de la monarchie britannique 

Le musicien de 77 ans s'est fait adouber par le prince William, mardi, au palais de Buckingham. Il a utilisé son vrai nom, Richard Starkey, pour l'événement.

Ringo Starr a affirmé que cet honneur était «très important» pour lui.

Il y a plus de cinquante ans, les jeunes musiciens des Beatles s'étaient rendus au palais de Buckingham pour être nommés membres de l'Ordre de l'Empire britannique.

L'autre membre du groupe qui vit toujours, Paul McCartney, avait été nommé Chevalier en 1997.

Ringo Starr dit avoir vu son ancien camarade la semaine dernière, et ils ont bien rigolé en constatant leur parcours de vie.

«Nous riions en pensant d'où on venait, et du fait qu'on ait fini dans le palais et qu'on nous appelle maintenant Sir Paul et Sir Richard», a-t-il souligné.