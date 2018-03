 Prise de son: Bigflo & Oli, Cantat et Pierre Lapointe 

Spectacle: C'est parti pour Pierre Lapointe

C'est demain et vendredi que Pierre Lapointe transporte à Montréal sa tournée québécoise et européenne La science du coeur, construite autour de son plus récent disque. Après le fastueux spectacle Amours, délices et orgues, le dandy de la pop québécoise risque de miser sur une mise en scène plus modeste. Et comme à Québec la semaine dernière, il devrait être accompagné par Philip Chiu au piano et João Catalão au marimba. On nous promet une «prestation imprégnée d'humanité, de tendresse, de sourires et de rires». Comment s'incarnera la facture classique des nouvelles pièces, notamment habillées par des cordes solennelles, sur scène? À suivre...

En concert à guichets fermés les 14 et 15 décembre au Théâtre Corona.

Festivités: Noël partout

À l'approche du temps des Fêtes, nombreuses sont les propositions musicales qui sentent bon le sapin et le lait de poule. Parmi elles, les actrices-chanteuses Raphaëlle Lalande et Sonia Cordeau et leurs invités présenteront du 14 au 22 décembre au théâtre La Licorne Le joli Noël de Joli-Bois, un spectacle intime «où se côtoieront des reprises des classiques de Noël et des compositions originales». Le 16 décembre, ce sera au tour d'Andy Kim de réunir ses amis pour un quatrième concert de Noël au profit de la fondation pour l'enfance Starlight. Sam Roberts Band, Ron Sexsmith, Platinum Blonde et Michel Pagliaro, entre autres, fouleront les planches du théâtre Corona pour la cause. Enfin, direction Verre Bouteille, alors que Moran et Thomas Carbou poursuivent le 17 décembre leur série de prestations acoustiques gratuites. Les contributions volontaires seront versées à l'Accueil Bonneau. Pour cette dernière performance de l'année, les tabourets des invités seront occupés par Andréa Lindsay et Luc De Larochellière. Si Noël vous chante...