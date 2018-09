 Publicité partisane: Radio-Canada évalue ses recours contre le PQ 

(Rimouski) Radio-Canada «déplore» que le Parti québécois ait utilisé le titre de l'émission À la semaine prochaine , «ainsi que de son style humoristique et même d'une voix apparentée à celle de l'animateur, Philippe Laguë», dans l'une de ses publicités partisanes. La société d'État évalue actuellement ses recours.

«Radio-Canada considère que ce rapprochement, qui n'échappera à aucun auditeur familier de l'émission À la semaine prochaine, est doublement regrettable. Cette publicité contrevient non seulement aux droits d'auteur de Radio-Canada sur le titre, le style et le contenu de l'émission, mais peut aussi causer un préjudice important au diffuseur public en période de campagne électorale, alors que la moindre apparence de connivence avec un parti en lice peut remettre en question la crédibilité et l'impartialité de notre couverture», a écrit mardi le diffuseur public par voie de communiqué.

Dans la publicité du PQ, qui reprend le thème de la «blague de péquiste», un homme à la voix nasillarde demande: «Heille, un résident de CHSLD, qu'est-ce qui dit après son bain? À la semaine prochaine!»

En entrevue à la station régionale de Radio-Canada dans le Bas-St-Laurent, Jean-François Lisée a rapidement balayé les critiques de société d'État.

«À la semaine prochaine, c'est une phrase qui existe dans la langue française depuis avant Voltaire. Elle n'appartient à personne», a affirmé le chef péquiste.

En matinée, mardi, Le Devoir rapportait que l'animateur d'À la semaine prochaine, Philippe Laguë, était en colère contre le Parti québécois. La formation politique a diffusé en matinée une nouvelle publicité sur les ondes du 98,5FM.

«[L'émission] À la semaine prochaine n'a rien à voir là-dedans et je n'ai jamais été consulté. (...) C'est sûr que je n'aime pas ça, parce qu'il est possible que des gens pensent que je suis impliqué dans ce genre de campagne. Jamais je ne ferais un truc semblable, surtout pas en campagne électorale, voyons», a déclaré M. Laguë au quotidien.

Dans son communiqué, la direction de Radio-Canada indique qu'elle «étudie les mesures à prendre dans les circonstances et n'émettra aucun autre commentaire sur ce sujet pour l'instant.»