Radio: une semaine avec les rois du matin

Ils informent et divertissent les Montréalais tous les matins dès 5 h 30. La Presse a partagé, à l'aube, le quotidien des équipes des six émissions de radio matinales les plus écoutées à Montréal.

98,5 FM: Puisqu'il faut se lever

Animée par Paul Arcand de 5h30 à 10hPaul Arcand pilote depuis 14 ans son émission matinale, un créneau qu'il affectionne particulièrement. «Je suis quelqu'un du matin. Ce qui est le plus excitant, c'est de se dire qu'on va être les premiers à informer les gens de ce qui se passe. J'ai lu une étude aux États-Unis qui disait que le premier niveau d'inquiétude des gens qui se réveillent était de savoir ce qui s'était passé pendant qu'ils dormaient», explique l'animateur.

5 h 15. Les recherchistes Lise Lapointe et Jessyka Dumulong sont déjà en studio pour régler les derniers détails de l'émission, qui est sur le point de débuter. «Leur rôle est fondamental», confie Paul Arcand. «On doit régulièrement changer les plans le matin quand il arrive quelque chose. Leur travail est de trouver les bonnes personnes et de les convaincre, tôt le matin, de me parler. Si tu n'as pas le bon invité, ça affecte tout le reste», ajoute l'animateur.

«Il faut réserver les intervenants et ça va très vite!» La veille du passage de La Presse aux studios du 98,5 fm, une tuerie s'est produite dans une école de Floride. L'après-midi même du drame, les recherchistes s'envoyaient leurs listes de contacts dans la région pour réagir rapidement, explique Lise Lapointe, qui travaille à l'émission de Paul Arcand depuis 14 ans. Sa collègue Jessyka Dumulong est justement en train de contacter par l'entremise de Facebook une mère de famille québécoise à Parkland, où s'est déroulé le drame.

Arrivée à son bureau dès 4 h 30, Monic Néron prépare ses quatre interventions à l'émission. «Je travaille beaucoup la veille, alors, le matin, je dois faire le tour de ce qui a pu se passer la nuit auprès des corps policiers. Tout ce que j'ai pu préparer peut prendre le bord si un meurtre ou un évènement est survenu », explique la chroniqueuse aux affaires judiciaires. Habituée au rythme de vie matinal, Monic Néron convient que le manque de sommeil est «un boulet que tu traînes toute la journée». « Après l'émission, il m'arrive de devoir couvrir des procès. Pendant celui de Guy Turcotte, tout le monde savait quand j'allais faire ma sieste. J'ai toujours un oreiller et une doudou dans mon auto!»

Dans le studio de Radio circulation, Marc Brière surveille les dizaines de caméras de la Ville de Montréal et du ministère des Transports. «Mais les meilleures informations viennent du public. J'ai des réguliers», lance le chroniqueur circulation de Puisqu'il faut se lever depuis 2004. «En fonction des informations, je peux faire des demandes pour bouger les caméras auprès du centre de gestion de la mobilité urbaine.» Marc Brière est bien souvent le premier témoin des accidents. «Ça prend un certain détachement. C'est parfois grave. Mais il faut continuer à faire son travail, trouver des options pour les automobilistes à l'écoute.»

Richard Marquis met en ondes et produit l'émission depuis 14 ans. «Ils m'ont appelé pour rejoindre le 98,5 fm à l'époque où Paul est arrivé», se rappelle-t-il. «Richard et moi avons une complicité naturelle. On est l'un en face de l'autre pendant quatre heures trente. Il est souvent capable de lire dans mes pensées. Parfois, pendant une pause, je vais lui écrire quelque chose sur un bout de papier et il réagit toujours très vite!», confie Paul Arcand à propos de son complice, qui fait également les montages des parodies diffusées à Puisqu'il faut se lever.

Chroniqueuse Arts et spectacles depuis six saisons, Émilie Perreault doit, comme tous ses collègues, gérer un horaire atypique. Avec une petite difficulté supplémentaire: elle couvre des spectacles qui ont bien souvent lieu tard le soir. «Ce n'est pas un sprint, mais un marathon! Je dois me garder de l'énergie pour passer à travers toute l'année. J'essaie de m'imposer une sortie par semaine, mais, selon les saisons, ça peut être deux. Je suis un peu la ninja du culturel: la dernière entrée dans la salle, mais la première sortie!» Sa journée débute à 4 h 45 par la lecture des journaux et le montage des extraits sonores qui se retrouveront dans ses interventions.

9 h 40. Les trois recherchistes de l'émission s'affairent en studio pour répondre aux appels des auditeurs pour la tribune téléphonique sur le sujet du jour.

Maude-Véronique Cholette a rejoint l'équipe en août 2009 en tant que recherchiste et agit depuis un an et demi à titre de productrice. «Je suis le chef d'orchestre. Je reçois tous les sujets des collaborateurs par courriel et je dois m'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement. Dans les réunions de production quotidiennes avec Paul, on évalue ce qui correspond le mieux aux préoccupations de nos auditeurs et on voit comment on peut amener certains sujets un peu plus loin pour se démarquer des autres.» L'équipe sélectionne la veille la plupart des sujets traités dans l'émission tout en gardant la porte ouverte à l'actualité.

«Après l'émission, on fait une réunion et je sais sur quoi travaillent mes collaborateurs. Mais ça évolue pendant la journée», explique Paul Arcand. L'équipe de recherchistes reste en effet sur le qui-vive jusqu'en fin d'après midi et se relaie le soir pour «booker» les invités du lendemain au gré de l'actualité.