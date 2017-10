 Anne-Marie Losique fait la manchette aux États-Unis 

Dans cette foulée, un reportage vidéo où Anne-Marie Losique interviewait l'acteur oscarisé pour l'émission Box-Office, en 2004, a refait surface sur la toile. Nous y voyons Ben Affleck la serrer dans ses bras, son visage près de sa poitrine, lui dire des commentaires osés, voire déplacés.

Rapidement, de nombreux magazines et journaux américains ont contacté Anne-Marie Losique pour en savoir plus sur cette vidéo, et comprendre si elle s'était sentie agressée par l'acteur.

«Je sais que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, mais j'essaie de remettre le tout en contexte et expliquer que c'était un jeu pour la caméra. J'explique qu'il ne se passait rien avant et après l'entrevue, c'était juste un jeu pour la caméra. Point à la ligne. Il faisait ça devant 20 personnes d'ailleurs et c'était tout à fait consensuel», dit la productrice et animatrice.

Elle ajoute qu'elle a interviewé Ben Affleck une douzaine de fois en dix ans : «Il a commencé dans les premières entrevues à imiter mon accent, gentiment, mais il se foutait de ma gueule. Et c'est devenu de plus en plus délirant, de fois en fois.»

Plus précisément à propos de cette entrevue en 2004, elle croit que l'Américain s'amusait à parodier les francophones : «En fait, je crois que ça se voulait - de sa part - une parodie de notre culture française, qui veut que nous soyons plus ouverts avec le sexe, etc. Il comprend très bien la culture française et me demandait souvent des questions sur la politique québécoise. Il riait gentiment de notre envie de se séparer. Il a aussi fait des parodies sur ce sujet, mais pas dans l'entrevue qui circule en ce moment», a dit Losique.