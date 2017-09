 Le Globe and Mail se modernise pour ses lecteurs en ligne 

Le Globe and Mail dévoilera en décembre une nouvelle facture qui devrait, selon le quotidien, être plus fidèle à ce que recherchent ses lecteurs de nouvelles en ligne.

Selon le grand patron, Phillip Crawley, la version papier du Globe puisera dans les données de son édition en ligne pour étoffer les sujets les plus importants ou qui alimentent le plus les conversations du moment.

La réorganisation du journal prévoit aussi que les éditions de semaine seront réduites à deux sections: les nouvelles générales et les affaires («Report on Business»). Les nouvelles culturelles et «art de vivre» seront donc publiées dans la section «nouvelles générales», tandis que les nouvelles sportives se trouveront désormais dans la section «affaires».

L'éditeur Crawley promet que cette réorganisation ne réduira pas le nombre de nouvelles ou l'espace réservé à chacune des sections. Les changements devraient par ailleurs permettre, selon lui, de repousser les heures de tombée, ce qui sera très utile pour les critiques de spectacles.

La nouvelle formule sera lancée le vendredi 1er décembre.