Rapsody: femme forte, femme éloquente

Cette Afro-Américaine a cette éloquence, ce flow parfait, cette autorité des meilleurs tribuns.

Elle a les lettres (s'étant d'abord illustrée à la North Carolina University), elle a le beat. Elle peut varier les niveaux de langage, elle sait parler à quiconque. Les textes portent sa conscience sociale, sa conscience raciale, sa conscience de femme libre et forte, son grand pouvoir attractif, son humour, et même son pouvoir séducteur - avec un certain Rob recruté dans la foule dimanche soir ... pissant!

Nous n'en sommes qu'aux débuts d'une carrière qui pourrait s'avérer longue et fructueuse. Il n'y a vraiment pas lieu de s'étonner que Kendrick Lamar et Andersron .Paak aient déjà collaboré à cette brillante artiste issue du deep south américain, respectivement pour les chansons Power et OooWee.

Vivement la suite de Rapsody!