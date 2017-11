Juste pour rire optimiste pour la suite

«On a une liberté créative, mais aussi au niveau de la gestion par rapport au groupe», précise Patrick Rozon. «Zooofest n'a pas été touché. Ce qui est intéressant, c'est que la relève a toujours eu confiance en ce festival. On avait déjà amorcé des discussions qui se sont poursuivies, on sait déjà qui sera là, même si on n'annoncera la programmation qu'en février», ajoute le directeur du festival qui célébrera l'an prochain ses 10 ans.

«On va amener différentes nouveautés, comme une série de 10 spectacles qui rendront hommage à Zoofest, où des artistes qui se sont fait découvrir par les festivals vont présenter un show. On va aussi annoncer un directeur artistique de notre volet théâtral, un spectacle spécial immersif de deux heures avec des comédiens costumés, mais également un Zoofest Paris à l'automne 2018», lance Patrick Rozon, qui planche sur une version parisienne de trois jours de son festival, où des artistes québécois se produiront.

JPR Management

Division créée il y a six ans, Juste pour rire Management est détenue à 50 % par le Groupe JPR et à 50 % par François Simard et Gisèle Barry, qui gèrent la carrière d'une dizaine d'humoristes qui ont tous renouvelé leur confiance auprès d'eux.

«On a conservé tous nos clients. On s'est fait poser de bonnes questions, et la vente a rassuré pas mal de monde. On représente des artistes comme Eddy King, qui sort son premier spectacle en septembre prochain, ou Neev, qui va amorcer une tournée à travers le Québec. On a bâti une relation de confiance. Ils ont pris un peu de recul et ont choisi de rester avec nous. On regarde de l'avant et on a hâte de voir qui sera notre nouvel acheteur», confie François Simard.