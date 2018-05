Une journée de plus de FrancoFolies

Le président du groupe CH Geoff Molson qui regarde Safia Nolin chanter Le blues du businessman. Qui l'aurait cru? C'est bel et bien arrivé aujourd'hui à la conférence de presse tenue par les FrancoFolies de Montréal pour notamment annoncer un spectacle de clôture extérieur tiré de Stone, l'hommage du Cirque du Soleil à Luc Plamondon.

Le groupe CH est propriétaire du promoteur evenko et de l'Équipe Spectra, qui produit les Francofolies.

Des journalistes sportifs étaient par ailleurs présents à la conférence de presse pour recueillir les commentaires de Geoff Molson sur la nomination de Joël Bouchard comme entraîneur-chef du Rocket de Laval.

Or, les médias étaient conviés pour l'annonce de deux spectacles extérieurs gratuits et d'un partenariat commanditaire, technologique et médiatique de 10 ans avec Bell.

Dix ans d'engagement, c'est beaucoup, a souligné Jacques-André Dupont, PDG de Spectra.

«Les Francos seront encore plus solides», a renchéri Geoff Molson.

Une journée de plus

De son côté, Laurent Saulnier, le vice-président à la programmation, a annoncé l'ajout d'une journée de plus au festival, le 17 juin, pour souligner le 30e anniversaire des FrancoFolies.

À l'affiche ce dimanche-là, deux grands événements extérieurs présentés gratuitement sur la Place des festivals.

Il y aura d'abord un spectacle hommage à Jacques Higelin, décédé le 6 avril dernier. Yann Perreau sera le chef d'orchestre et il sera accompagné de Hubert Lenoir, Catherine Major et Anna Frances Meyer du groupe Les Deuxluxes.

Jacques Higelin est peu connu du public québécois. «C'est un choix audacieux, mais c'est dans le mandat des Francos d'oser et de célébrer des gens importants de la chanson, souligne Yann Perreau. J'ai décidé d'aller puiser dans ses chansons plus rock et extraverties.»

Perreau chantera notamment Paris-New-York, New-York -Paris. Son house band sera composé d'ex-membres de la Sale Affaire, souligne-t-il, soit Yves Desrosiers, François Lalonde, Gilles Brisebois, ainsi que Martin Lizotte aux claviers.

Ensuite sera présenté Stone, tiré de l'album du spectacle du Cirque du Soleil en hommage à Luc Plamondon. Seront réunies sur scène les Safia Nolin, Valérie Carpentier, Martha Wainwright, La Bronze, Ariane Moffatt, Betty Bonifassi, Klô Pelgag, BEYRIES, Catherine Major, Marie-Pierre Arthur et Gabrielle Shonk.

«D'une chanson à l'autre, on change d'univers», souligne le directeur musical Jean-Phi Goncalves.

«Les arrangements de Jean-Phi sont très personnalisées pour chaque artiste», souligne Marie-Pierre Arthur, qui interprètera Ma mère chantera toujours.

Stone - Hommage à Plamondon aura lieu à 21h sur la Place des festivals, précédé à 19h30 de Yann Perreau, Tombés du ciel, un salut au grand Jacques Higelin.