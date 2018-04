Les Francos dévoilent leur programmation en salle

Les Francofolies de Montréal, qui célèbrent leurs 30 ans cette année, ont dévoilé mercredi matin leur riche programmation en salle. Une sélection diversifiée et répartie dans une cinquantaine de spectacles, qui va des artistes émergents à des valeurs sûres, en passant par ceux qui représentent les tendances du moment. Et ce dans tous les styles, entre le hip-hop et la chanson en passant par l'électro.

Entre l'ex Rita-Mitsouko Catherine Ringer et le jeune phénomène de Beauport Hubert Lenoir, il y a donc de la place autant pour Marc Dupré au Centre Bell que Roch Voisine au Gesù, pour les artistes français de l'heure Juliette Armanet, Gaël Faye, Feu! Chatterton et Eddy de Pretto, pour une soirée anniversaire du groupe hip-hop français TTC ou un hommage à Claude Léveillée dirigé par Catherine Major, tout comme pour Émile Bilodeau et Camille, pour Annie Villeneuve et Galaxie, pour Mara Tremblay et Grand Corps Malade, pour Arthur H et Roxane Bruneau, et que pour Florent Vollant et Pierre Lapointe. Un large éventail donc,qui devrait nourrir tous les types d'amateurs de musique francophone.

L'événement se tiendra du 8 au 17 juin et les billets seront à vente à compter de vendredi midi.

>>>Cliquez ici pour la programmation complète.