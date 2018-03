Jethro Tull et Jain au Festival de jazz

Pionnier du rock progressif, Ian Anderson se produira donc à la salle Wilfrid-Pelletier avec sa flûte traversière dans le cadre d'une tournée qui célèbre le 50e anniversaire du mythique groupe Jethro Tull.

Se produiront aussi au jazz cette année: Ólafur Arnalds et Jean-Michel Blais en programme double, Dee Dee Bridgewater avec le Memphis Soulphony, Béla Fleck and the Flecktones, l'espoir canadien du R&B Daniel Caesar, la vedette pop-world française Jain et le groupe de jazz électroacoustique GoGo Penguin.

Les billets seront en vente vendredi à midi.