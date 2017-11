Un festival sans hommes pour protéger les femmes

En sécurité à Montréal?

Une étude montréalaise récente révèle que 56 % des festivalières auraient été victimes de paroles ou de gestes déplacés lors d'un festival. En réponse à ces conclusions, le promoteur evenko, qui organise notamment Osheaga et îleSoniq, et l'Équipe Spectra (Festival international de jazz de Montréal, FrancoFolies) ont instauré l'été dernier une initiative baptisée «Hirondelles». Des équipes de sécurité formées spécialement pour les besoins des femmes et des personnes vulnérables ont été déployées sur les lieux des événements. «Nous récidiverons évidemment en 2018, mais cette fois, avec nos trois festivals, Montréal en lumière, les FrancoFolies ainsi que le FIJM», nous a confié le directeur des relations de presse de Spectra, Greg Kitzler, par courriel.

56 %: C'est la proportion des festivalières qui disent avoir été victimes de paroles ou de gestes déplacés lors d'un festival, selon une étude menée par le Conseil des Montréalaises auprès de 976 femmes plus tôt cette année*. Les femmes LGBTQ+ et racisées se sont révélées être plus souvent victimes de ces violences que les femmes hétérosexuelles.

* On parle ici d'insultes, de vols, d'exhibitionnisme, de brutalité physique, d'attouchements, de baisers non désirés, d'être suivie ou même du dépôt de substances illicites dans une consommation.

37: C'est le nombre de femmes qui ont dit avoir été agressées sexuellement (sur les 976 femmes interrogées).

Pas de statement montréalais

La création d'un festival calqué sur le Statement n'est pas envisagée ici. Par contre, des espaces réservés aux femmes existent à Montréal, tout en étant plus spécifiques et à petite échelle. «[Ils] sont habituellement temporaires, précise Véronique Pronovost. C'est d'ailleurs le cas de rencontres de comités ad hoc dans des milieux très diversifiés, autant dans les milieux politiques que culturels.»