Six découvertes à Mundial Montréal

Kalàscima

Au Petit Campus, le 15 novembre, 20 h 30

La formation italienne Kalàscima est l'une des meilleures prises de Mundial Montréal cette année, car elle nous offre de l'inédit en greffant aux musiques et danses anciennes d'Italie méridionale (la tarentelle, notamment) une esthétique électronique en phase avec le XXIe siècle; voix incarnées, instrumentations traditionnelles et numériques s'y croisent magnifiquement! Par ailleurs, on a entendu Lamia Yared et l'Ensemble Zaman au Festival du monde arabe de Montréal, mais encore trop peu de Montréalais ont été conquis par la voix splendide de cette Montréalaise d'origine libanaise ainsi que par les directions de son répertoire, notamment les formes mouachah (Levant) et sanat muzigi (Turquie et ex-empire ottoman). À cette même soirée se produiront le Montréalais d'origine marocaine Rebel Moon, la formation transculturelle française Lo'Jo, le chanteur canadien de souche ghanéenne Kae Sun et le rappeur franco-colombien Rocca.

William Prince

Au Divan Orange, le 16 novembre, 15 h

Gagnant d'un prix Juno et auteur-compositeur- interprète de la Première Nation de Peguis, au Manitoba, le chanteur et songwriter William Prince canalise son énergie créatrice à travers une superbe voix de baryton et une instrumentation folk au service de très beaux récits mis en rimes, puisés dans l'imaginaire et l'intimité autochtones d'hier et d'aujourd'hui. Consacré à la chanson actuelle issue des Premières Nations, ce programme inclut l'approche americana de la métisse Amanda Rheaume, originaire d'Ottawa, ainsi que le folk incarné de Lacey Hill, issue de la grande réserve des Six Nations, à l'instar du grand Robbie Robertson.