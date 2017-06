Glastonbury s'ouvre avec Radiohead et Foo Fighters

Le Festival de Glastonbury, l'un des plus importants de la planète, s'ouvre mercredi avec en tête d'affiche Radiohead, Foo Fighters et Ed Sheeran, pour un millésime marqué par un beau soleil et des mesures de sécurité renforcées.

Signe de l'immense popularité de l'événement, c'est en 50 minutes que les 135 000 billets, à 243 livres pièce (409 $), se sont écoulés en octobre avant même que les heureux acheteurs ne connaissent la programmation de ce festival qui se déroule depuis 1970 sur les terres de la ferme de Worthy, dans le Somerset.

Au total, «Glasto», l'héritier de Woodstock, doit réunir de mercredi à dimanche plus de 175 000 aficionados - invitations incluses - pour des centaines de concerts et performances artistiques sur quelque 100 scènes différentes.

Corbyn sur la Pyramid Stage

Sont notamment attendus Liam Gallagher, George Ezra, Katy Perry, the XX, The National, Jamie Cullum, The Pretenders, Kaiser Chiefs, Emeli Sandé, Rag'N'Bone Man, Phoenix, London Grammar, Metronomy, Goldfrapp, Status Quo ou la star hollywoodienne Johnny Depp qui viendra présenter un film de 2004, The Libertine, dans une nouvelle zone dédiée au cinéma du festival.

Le leader du parti d'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, est attendu samedi après-midi sur la scène principale, la Pyramid Stage. Présenté par Michael Eavis, le fondateur du festival, comme «le héros du moment», Jeremy Corbyn participera à une discussion et présentera le duo de rap américain Run The Jewels, connu pour son engagement à gauche.

«Comme l'ensemble du Royaume-Uni, les festivaliers doivent être en alerte mais pas inquiets», a déclaré Caroline Peters, responsable de la police pour le festival, en annonçant des mesures de sécurité renforcées sur le site, avec notamment davantage de fouilles, à la suite des récents attentats de Manchester et Londres.

Mercredi, des températures d'environ 30 degrés étaient attendues, un record pour le festival qui a souvent été marqué par la pluie, le site se transformant alors en immense champ de boue.

Pas d'édition 2018

Le groupe britannique Radiohead sera la star de la Pyramid Scene vendredi soir.

Le groupe, qui a vendu plus de 30 millions d'albums depuis le début des années 1990, a effectué un retour aux sources avec son dernier album, A Moon Shaped Pool, sorti en mai et moins électronique que les derniers opus.

Les rockers se sont déjà produits à Glastonbury en 1997 et en 2003.

Samedi soir, ce sera au tour du groupe de rock alternatif Foo Fighters de tenir le haut de l'affiche. Les Américains avaient été contraints d'annuler leur précédente participation au festival, en 2015, parce que le chanteur, Dave Grohl, s'était cassé la jambe.

Le chanteur britannique Ed Sheeran aura quant à lui dimanche soir les honneurs de la scène principale qui peut accueillir près de 100 000 spectateurs.

Il interprétera les mélodies de son troisième album, sorti en mars, qui a déjà battu plusieurs records de ventes et d'écoute.

Avec ce nouvel opus, Ed Sheeran a élargi son champ musical avec des excursions dans le folk irlandais, les rythmes africains et même le rap.

Selon une étude de l'organisme public UK Music publiée en 2015, le tourisme musical au Royaume-Uni, porté par des festivals comme Glastonbury, a rapporté 3,1 milliards de livres à l'économie britannique en 2014, en hausse de 9,7 points sur un an, ce qui confirme l'attractivité du «live».

Glastonbury, à lui seul, a rapporté près de 70 millions de livres à l'économie locale.

Les organisateurs ont annoncé qu'après l'édition 2017, il ne devrait pas y avoir d'édition 2018, car selon la tradition, la terre de la ferme laitière qui accueille le festival doit rester en jachère tous les cinq ans.