Mile Ex End Musique Montréal, nouvel acteur dans l'arène

Alexandre Taillefer et Claude Larivée font partie de l'équipe responsable du nouvel événement Mile Ex End Musique Montréal.

La compétition surprise

Mile Ex End Musique Montréal prendra son envol un mois après Osheaga et tout juste une semaine avant POP Montréal.

«On n'a pas fait ça pour déranger. On existe déjà en tant que promoteur de spectacles, producteur et propriétaire de salles. Alors on cohabite déjà avec ces gens-là en paix. On espère qu'ils vont nous accueillir de la même manière», précise Claude Larivée.

Réunis à quelques rues du viaduc Van Horne le même matin afin d'annoncer Sessions 375, quatre événements spéciaux en lien avec le 375e anniversaire de Montréal, les directeurs de quatre des plus gros festivals montréalais ont été quelque peu surpris par l'arrivée de Mile Ex End Musique Montréal sur leur terrain de jeu.

«Je ne suis pas terriblement emballé par tout ça. C'est très proche des dates de POP Montréal, qui est une petite organisation qui prend ses racines depuis 20 ans sur le Plateau et dans le Mile End», soutient Dan Seligman, directeur créatif et cofondateur de POP Montréal.

«Je trouve ça un peu opportuniste d'appeler ton événement Mile Ex End quand il se déroule à Rosemont. On ne peut pas blâmer les artistes qui ont une opportunité de plus de se produire. J'espère seulement qu'il y aura de la place pour tout le monde», ajoute M. Seligman.

Laurent Saulnier, vice-président à la programmation du Festival international de jazz de Montréal, ne voit pas quant à lui l'arrivée de l'événement organisé par MishMash comme une menace. «Il n'y aura aucun doublon. Beaucoup de ces artistes ont déjà été présentés chez nous. La dilution ne me fait pas peur. On va les laisser aller et on verra bien. Ça se peut que j'y sois, même! Par contre, je ne sais pas comment le Festival de musique émergente (FME) va prendre ça, car c'est le même week-end», observe-t-il.

Nick Farkas, vice-président, concerts et événements du festival Osheaga, semble voir Mile Ex End Musique Montréal comme la manifestation d'une saine compétition. «C'est toujours un défi pour les programmateurs de monter une programmation par rapport aux autres événements. On est en compétition sur un marché global pour Osheaga: on est la même fin de semaine que Lollapalooza à Chicago et on se parle tout le temps pour ne pas avoir le même line-up. Sans compétition, on a tendance à s'asseoir sur ses lauriers», conclut Nick Farkas.