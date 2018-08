 Art multidisciplinaire: Présence autochtone commence demain 

Cet événement multidisciplinaire, au cours duquel se côtoient concerts, séances de cinéma, colloques et gastronomie, s'ouvre demain soir à l'auditorium de la Grande Bibliothèque.

Pour l'occasion, on propose un programme constitué de huit courts métrages, réalisés par des cinéastes émergents. Au menu : Rae, de Kawennáhere Devery Jacobs, Shaman, d'Echo Henoche, Kirano (nous-mêmes), un film que signe le Comité Empreintes, Never Stop Riding, de Peter Mungkuri, Alec Baker et Jimmy Pompey, Survivre au temps, d'Eden Mallina Awashish, Mud de Shaandiin Tome, Thunderbird Strike, d'Elizabeth LaPensée, et Troubles, d'Érik Papatie.

Le volet cinéma comprend 38 courts métrages, 19 longs métrages et 2 moyens métrages issus de 13 pays.