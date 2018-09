Humour: les spectacles de l'automne

10 OCTOBRE

Jay Du Temple au Théâtre Maisonneuve

Jay Du Temple a officiellement lancé en juin dernier à L'Étoile du Quartier DIX30 la tournée de son premier spectacle solo. Intitulé Bien faire, le spectacle qui met au premier plan la génération Y sera de passage à Montréal le 10 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve. L'animateur d'Occupation double fera ainsi un saut au Québec avant de repartir en Grèce où se déroule l'enregistrement de la téléréalité.

21 OCTOBRE

Steve Martin et Martin Short à la salle Wilfrid-Pelletier

Les deux légendes de l'humour américain Steve Martin et Martin Short fouleront les planches de la Place des Arts le temps de leur spectacle Une soirée que vous oublierez pour le restant de vos jours !. Une performance présentée par Just For Laughs qui mêlera à la fois humour, numéros musicaux et conversations sur leur vie dans le show-business. Les deux humoristes se remémorent à leur façon leurs carrières emblématiques, leurs influences artistiques et leurs plus mémorables rencontres. Le groupe de bluegrass The Steep Canyon Rangers et le pianiste de jazz Jeff Babko les accompagneront sur scène.

6 ET 7 NOVEMBRE

Virginie Fortin au Théâtre Outremont

Virginie Fortin présentera son tout premier spectacle Du bruit dans le cosmos au Théâtre Outremont. Après une tournée aux côtés de Mariana Mazza, c'est le temps pour l'humoriste de conquérir le public en solo avec un spectacle qu'elle définit comme étant à la fois « existentialiste et drôle », « philosophique et niaiseux ». De quoi piquer notre curiosité.

DU 9 AU 13 OCTOBRE

André Sauvé au Monument-National

André Sauvé propose un troisième spectacle toujours bien ancré dans ses préoccupations existentielles. Intitulée Ça, cette nouvelle proposition de l'humoriste s'attardera une fois encore à observer et décortiquer l'être humain dans toute sa complexité. « Quelle place occupons-nous dans l'univers ? Comment plier un drap contour ? D'où venons-nous et d'où viennent les mouches à bananes ? Comment trouver son chemin dans la vie ou encore un produit chez Jean Coutu ? » sont autant de questions qu'André Sauvé promet de soulever sur scène.

DU 14 AU 17 NOVEMBRE

Lise Dion au Théâtre St-Denis

Lise Dion est de retour avec un quatrième spectacle en 30 ans de carrière. L'humoriste au million de billets vendus depuis ses débuts a cette fois choisi de collaborer avec Josée Fortier pour créer Chu rendue là, une production où elle décrète ne plus avoir de temps à perdre. Célibat, coachs de vie et chiens seront notamment au programme. En juillet dernier, l'humoriste avait déjà écoulé 75 000 billets pour ce nouveau spectacle. On a bien hâte de voir où l'humoriste de 60 ans sera rendue sur scène !

22 NOVEMBRE

Mélanie Ghanimé au Théâtre Maisonneuve

Mélanie Ghanimé présente Brut(e), son tout premier spectacle. La jeune femme qui évolue depuis quelques années au sein de la relève semble avoir trouvé sa voie et propose de jongler avec les extrêmes, mais surtout d'aborder de front toutes les questions, même les plus taboues. L'humoriste a pu compter sur Nicolas Boucher à la « script-édition » et à la mise en scène ainsi que sur les auteurs Jonathan Lord et Pierre Fiola. À découvrir.

28 NOVEMBRE

Philippe Laprise au Théâtre Maisonneuve

Après Plus sexy que jamais, Philippe Laprise est de retour sur scène avec Je m'en occupe, un spectacle où il raconte au public comment, au début de la quarantaine, il a choisi de s'occuper de sa santé, de son apparence et de sa famille. « Mais évidemment, comme je suis un cabochon, ça ne finit pas toujours très bien », lance l'humoriste. En plus de sa tournée, l'humoriste animera aux côtés de Pierre Hébert le 20e Gala Les Olivier.