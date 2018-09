Toutes ces U.S. Girls en Meghan Remy

Elle était pressentie pour remporter le prochain prix Polaris. Les critiques de son sixième album lancé en février dernier sont élogieuses. Elle parcourt le monde grâce à sa musique inspirée et inspirante, et ce soir, c'est chez nous que U.S. Girls s'arrête, dans le cadre de POP Montréal.

U.S. Girls, projet à géométrie variable qu'incarne Meghan Remy depuis 2008, a lancé en février dernier un sixième album studio: In a Poem Unlimited, sous étiquette 4AD. En Amérique comme en Europe, les critiques à l'endroit de ce plus récent opus ont souvent été dithyrambiques.

«Je sais que la plupart des gens ont entendu parler de U.S. Girls après la sortie du dernier album, mais ils peuvent ensuite découvrir plus de 10 années d'enregistrements très différents qui témoignent de ma vie», souligne Meghan Remy, jointe à son domicile torontois.

Au Canada, moult observateurs voyaient In a Poem Unlimited rafler le dernier prix Polaris, remporté par Jeremy Dutcher comme on le sait. Qu'en dit le médium des U.S. Girls ? Si elle en pense quelque chose, elle a la délicatesse d'éviter de le formuler publiquement.

«Pour chaque prix artistique, il y a des débats sur qui aurait dû gagner ou perdre, c'est toujours ainsi. À partir de là, on n'y peut rien», se limite-t-elle à dire, avant de louanger l'artiste amérindien Jeremy Dutcher pour son opus Wolastoqiyik Lintuwakonawa. «C'était très touchant de voir cet artiste si doué faire renaître la langue de ses ancêtres. Personnellement, j'en ai été comblée.»

Quoi qu'il en soit côté Polaris, la carrière internationale de U.S. Girls se porte très bien, bien au-delà des réseaux confidentiels investis par Meghan Remy sur les territoires anglo-américains. L'auteure, compositrice et réalisatrice américaine était néanmoins sous le radar des médias spécialisés - les albums Gem (2012) et Half Free (2015) avaient récolté de véritables succès d'estime, et voilà In a Poem Unlimited, dont le rayonnement dépasse sans conteste les précédents.

«Les premiers enregistrements sont difficiles à absorber pour l'auditeur moyen. Sorte de thérapie primale devenue musique. Ces six albums sont très différents et j'en suis fort aise!», souligne Meghan Remy.

Très inspiré, In a Poem Unlimited soude les esthétiques glam, dance rock, funky, disco et plus encore. Qui plus est, cet éclectisme art pop véhicule une poésie chansonnière hyper lucide, à la fois sensible et furieuse.

Tant de U.S. Girls en Meghan Remy!

Native de l'Illinois, Meghan Remy, aujourd'hui âgée de 33 ans, a vécu en nomade: Chicago, Portland, Philadelphie, puis Toronto où elle s'est posée depuis quelques années. Mariée au songwriter et comédien Max Turnbull, alias Slim Twigg, elle a obtenu le statut de résidente permanente au Canada.

«J'ai évolué seule au fil de ce parcours artistique, j'ai créé un langage qui m'est propre. Sauf quelques cours de chant, je ne peux compter sur une solide éducation musicale. Or, je peux désormais communiquer aisément avec mes musiciens, parmi les meilleurs du Canada», explique-t-elle, à la fois humble et fière.