Quand les musées vendent leurs oeuvres

Le Musée des beaux-arts du Canada vendra aux enchères, le 15 mai à New York, un de ses deux tableaux de Marc Chagall, dans le but d'acquérir la fameuse toile Saint-Jérôme entendant la trompette du Jugement dernier de Jacques-Louis David. Cette décision controversée survient alors que les ventes d'oeuvres par des musées font des vagues ailleurs en Amérique.

La décision du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) de vendre La tour Eiffel, peinte par Marc Chagall en 1929 et acquise par le musée en 1956, est une première pour cette institution depuis plus de 70 ans.

L'idée de vendre le Chagall n'est pas celle du directeur du MBAC, Marc Mayer, a confié ce dernier à La Presse cette semaine. Mais la décision qu'il a finalement prise «avec sérénité», en tant que dirigeant de la collection d'art canadien et après des avis d'experts et l'accord du C.A. du musée, repose sur le fait que la peinture La tour Eiffel est « peu emblématique » de la collection du musée et qu'elle dort la plupart du temps dans ses réserves.

Estimée à plus de 8 millions, La tour Eiffel est, selon Marc Mayer, «d'une qualité de collection privée et non muséale».

L'autre peinture de Chagall du MBAC (qui possède aussi 692 oeuvres de Chagall sur papier), Souvenirs de l'enfance, «s'inscrit plus pertinemment dans [la] collection exceptionnelle d'art moderne», dit-il.

Et comme elle a été donnée au MBAC dans les années 70, elle ne sera pas vendue.

Dans l'optique d'acheter la toile de Jacques-Louis David et malgré son budget d'acquisition annuel de 8 millions, le MBAC a choisi de vendre un Chagall, mais aussi trois antiquités: deux fragments de relief assyriens vieux de 2900 ans achetés par le musée en 1923 et un portrait de femme de l'Égypte romaine (datant de 1 à 200 ans après J.-C.), en cire d'abeille sur bois, acquis en 1912.