Ludovic Boney: on a tous cinq ans et demi!

Concept du passage

Ludovic Boney est resté plus d'une semaine à la galerie avec ses assistants pour créer l'installation à partir de matériaux divers apportés sur place et avec lesquels il a plus ou moins improvisé.

Quand on regarde l'enchevêtrement des fils de couleurs différentes qui permettent aux objets de s'animer, on ne peut qu'être admiratif devant la complexité de l'installation, qui a pourtant l'apparence d'un déploiement de bric et de broc!

L'artiste huron-wendat aime s'amuser, mais son oeuvre n'est pas que ludique. Elle traite du concept du passage, de l'expérience vécue lorsqu'on traverse un espace. Ludovic Boney s'intéresse à nos perceptions quand on est immergé dans un contexte particulier qui éveille nos sens à cause de stimuli, de formes, d'objets ou de mouvements.

À Oboro, le visiteur était sensibilisé à ses habitudes de consommation en parcourant un sentier de planches semées de tiges métalliques coiffées de sacs en plastique. «Mais à Saint-Jean, je voulais faire quelque chose de plus fou, dit l'artiste de 37 ans au téléphone. C'est une première et ça m'a détendu!»

On a du plaisir en expérimentant NSPSLL!. En même temps, on prend conscience de notre faculté à être encore distrait par des mécanismes qui ne requièrent aucune technologie numérique. Par son intervention, Ludovic Boney montre que la richesse de l'art contemporain est aussi de permettre au plus grand nombre d'avoir sa propre lecture d'une oeuvre d'art aux interprétations multiples. Et de tirer les bienfaits de ces éphémères beautés de la vie, comme disait Jacques Higelin.

Ah oui, NSPSLL! signifie «Ne sautez pas sur les lits!», comme le répètent sans cesse les parents du monde entier. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout le monde peut sauter sur les matelas! Et peut-être ailleurs... si cette installation se met à voyager pour aller divertir d'autres petits et grands enfants qui auront momentanément cinq ans et demi.

Au centre Action Art Actuel (191, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu), du mardi au samedi, de 13 h à 17 h, jusqu'au 21 avril.