Marc Mayer: refléter la pluralité canadienne

Aventurier dans sa jeunesse, féministe avant l'heure, adorateur d'art français et de culture saxonne, soucieux de faire briller l'art autochtone au sein de la collection nationale, le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer, tirera sa révérence en janvier prochain. Il a rencontré La Presse et évoqué son fructueux parcours professionnel.

Marc Mayer a vu le jour en 1956 à Sudbury au sein d'une famille aux origines canadienne et américaine. Si son père a fait du théâtre et tenté sa chance à Hollywood, c'est à son oncle Réo Gauthier, peintre amateur, qu'il doit son intérêt pour les beaux-arts. «Il vendait des vêtements aux ouvriers de l'industrie minière et, au sous-sol, il avait une galerie d'art», raconte-t-il, en entretien dans son bureau avec vue sur la rivière des Outaouais.

L'art ne s'est pas glissé tout de suite dans la vie du jeune Marc Mayer qui n'aimait pas beaucoup l'école et adorait bourlinguer. Il a d'abord beaucoup voyagé en Europe avant d'aller étudier l'allemand à Québec, puis l'histoire de l'Allemagne à l'Université McGill. «C'est à McGill que j'ai réalisé que j'aimais l'histoire de l'art et le baroque», dit-il.

New York

Après d'autres séjours en Europe, il s'installe à New York, travaille pour la revue ARTnews puis devient directeur adjoint au 49th Parallel Centre for Contemporary Canadian Art, en 1986. «Là, j'ai rencontré tous les Canadiens, du gouverneur général jusqu'aux artistes, notamment Jeff Wall, Ian Wallace et Rodney Graham.»

Grâce à ses contacts, il retraverse l'Atlantique en 1990 pour devenir responsable des arts visuels à l'ambassade du Canada à Paris. Quatre ans plus tard, retour en Amérique, où il devient conservateur au musée Albright-Knox, à Buffalo, avant de diriger le centre d'art Power Plant, à Toronto, de 1998 à 2001.