Les marchés piquent du nez

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a reculé de 18,74 points pour clôturer à 16 371,55 points. Le secteur de l'énergie a rendu 0,69 %.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,53 %, à 25 987,19 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,26 %, à 8088,36 points.

L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,44 %, à 2901,13 points.

Les indices avaient démarré la séance en légère baisse, les investisseurs marquant une pause après avoir mené le Nasdaq et le S&P 500 à des records.

Ils avaient ensuite regagné un peu de terrain alors que se poursuivent à Washington d'intenses négociations entre les États-Unis et le Canada sur une nouvelle version du traité de libre-échange nord-américain.

Mais, la Bourse de New York a soudainement piqué du nez après la parution d'informations sur l'apparent soutien du président Donald Trump à des sanctions chinoises supplémentaires dès la semaine prochaine.

Selon l'agence Bloomberg, le locataire de la Maison-Blanche souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis « dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques » sur ce sujet, le 6 septembre.

« On s'attendait [ce matin] à avoir de bonnes nouvelles du côté du Canada. Malheureusement, le président a réitéré son intention de faire pression sur la Chine », a souligné Art Hogan de B. Riley FBR. « Les investisseurs ont réagi négativement ».

Des entreprises sensibles aux tribulations des négociations entre Washington et Pékin en ont fait les frais : Boeing a perdu 0,94 %, Caterpillar, 1,97 %, et John Deere, 1,83 %.

Il n'est toutefois « pas inattendu de voir les investisseurs lâcher un peu de lest après ce qui a été une belle envolée », a remarqué JJ Kinahan de TD Ameritrade. « Et, il ne serait pas étonnant que cela continue jusqu'à vendredi soir avec des acteurs du marché qui souhaitent engranger un peu de profits avant une longue fin de semaine », lundi étant férié aux États-Unis, a-t-il ajouté.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 74 ¢ US à 70,25 $ US le baril, tandis que celui de l'or a diminué de 6,50 $ US à 1205,00 $ US l'once. Le prix du cuivre a perdu 1,9 ¢ US à 2,72 $ US la livre.

